Salento crolla l’Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a causa del maltempo

Il maltempo ha fatto crollare l’Arco dell’Amore nei Faraglioni di Sant’Andrea, portando via un simbolo del Salento. La forte mareggiata di questi giorni ha scogliato e distrutto l’installazione naturale, che si trovava a pochi metri dalla riva. I residenti e i turisti che passeggiavano lungo la costa si sono trovati di fronte a un paesaggio sconvolto, con il celebre arco ormai disperso in mare.

Un simbolo del Salento distrutto dalle mareggiate. Il maltempo ha distrutto uno dei monumenti naturali più iconici del Salento: l'imponente arco dei Faraglioni di Sant'Andrea, conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in mare. Il crollo è avvenuto durante le forti mareggiate e le intense piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi. Un colpo per il turismo e la comunità locale. Secondo l'assessore al Turismo di Melendugno, Francesco Stella, si tratta di "un triste risveglio per il Salento", sottolineando il forte impatto sull'immagine della costa e sul turismo locale.