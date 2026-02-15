Maltempo Consorzio di Bonifica della Calabria | sempre in prima linea

Il maltempo ha causato ingenti danni in Calabria, spingendo il Consorzio di Bonifica a intervenire con urgenza per proteggere le terre e le abitazioni. In molte zone, le piogge intense hanno allagato campi e strade, costringendo i lavoratori a intervenire immediatamente. La situazione si aggrava quando le alluvioni si ripetono, evidenziando la necessità di piani di prevenzione più efficaci. La natura dimostra di essere più forte delle strutture esistenti, e le emergenze si ripetono ogni anno senza soluzioni definitive.

Calabria Sott'Attacco: La Bonifica Oltre le Competenze, un'Emergenza che Richiede Strategie a Lungo Termine. Il Consorzio di Bonifica della Calabria si è trovato in prima linea negli ultimi giorni, operando oltre le sue competenze per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito la regione. Intense piogge, protrattesi per oltre venti giorni, hanno causato la rottura di argini di fiumi e torrenti in aree come Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano e Tarsia, richiedendo un intervento straordinario per proteggere la popolazione e le infrastrutture. Un Quadro di Fragilità: La Calabria e il Rischio Idrogeologico.