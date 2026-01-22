VIDEO| Maltempo in Calabria Cannizzaro | Vicini ai sindaci il parlamento sarà in prima linea

Il deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia ha espresso solidarietà alle comunità calabresi colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’impegno delle istituzioni e la vicinanza ai sindaci. Durante un intervento alla Camera, ha evidenziato come il Parlamento sia pronto a supportare le zone danneggiate e a collaborare per affrontare l’emergenza. La situazione in Calabria richiede attenzione e azioni concrete per alleviare i danni causati dal maltempo.

Solidarietà alle comunità colpite dal ciclone Harry e impegno concreto delle istituzioni. È quanto ha espresso alla camera il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, intervenendo sulla situazione in Calabria, dove nelle ultime ore è partita la conta dei danni."Intervengo non per informare.

