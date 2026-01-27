Consiglio regionale della Calabria | FdI in prima linea su sanità emergenza maltempo e IA

Oggi il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge sull’intelligenza artificiale e discusso dell’emergenza maltempo. In prima linea, Fratelli d’Italia ha spinto per accelerare le risposte su sanità e emergenze climatiche. La giornata è stata intensa, con i politici che hanno messo al centro questioni cruciali per il futuro della regione. La seduta si è conclusa con la promessa di interventi concreti e immediati.

Giornata intensa oggi in aula al Consiglio regionale, dove i lavori si sono concentrati su alcuni temi centrali per il presente e il futuro della Calabria: l'innovazione tecnologica, con l'approvazione della legge regionale sull'Intelligenza artificiale, l'emergenza legata al ciclone che ha.

