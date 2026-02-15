Maltempo centinaia gli interventi nel giorno di San Valentino | allagamenti alberi caduti e muri crollati

Il maltempo ha causato centinaia di interventi a Roma il giorno di San Valentino, tra allagamenti, alberi caduti e muri crollati. Le raffiche di vento e le piogge intense hanno danneggiato le strade e le abitazioni, lasciando molte zone della città senza energia elettrica. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutto il giorno per mettere in sicurezza le zone più colpite. Un albero si è abbattuto su una macchina parcheggiata in via delle Rose, bloccando il traffico in quella zona.

È stato un San Valentino durissimo per Roma. Ancora una volta, la città è stata messa a dura prova dal maltempo. Sabato 14 febbraio, polizia locale e vigili del fuoco hanno effettuato centinaia di interventi per liberare strade, aiutare i cittadini e verificare frane e smottamenti. Il peggio, adesso, sembra essere passato. L’allerta arancione è terminata e l’ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, con la quale si chiudevano le aree verdi della città e si annullavano gli eventi, non è stata rinnovata. Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 160 interventi tra la Capitale e la provincia per fronteggiare allagamenti, alberi pericolanti e frane.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Roma e provincia, il maltempo continua a causare numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti.

Il maltempo continua a interessare Roma e la provincia, con numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.