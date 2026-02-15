Maltempo centinaia gli interventi nel giorno di San Valentino | allagamenti alberi caduti e muri crollati
Il maltempo ha causato centinaia di interventi a Roma il giorno di San Valentino, tra allagamenti, alberi caduti e muri crollati. Le raffiche di vento e le piogge intense hanno danneggiato le strade e le abitazioni, lasciando molte zone della città senza energia elettrica. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutto il giorno per mettere in sicurezza le zone più colpite. Un albero si è abbattuto su una macchina parcheggiata in via delle Rose, bloccando il traffico in quella zona.
È stato un San Valentino durissimo per Roma. Ancora una volta, la città è stata messa a dura prova dal maltempo. Sabato 14 febbraio, polizia locale e vigili del fuoco hanno effettuato centinaia di interventi per liberare strade, aiutare i cittadini e verificare frane e smottamenti. Il peggio, adesso, sembra essere passato. L’allerta arancione è terminata e l’ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, con la quale si chiudevano le aree verdi della città e si annullavano gli eventi, non è stata rinnovata. Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 160 interventi tra la Capitale e la provincia per fronteggiare allagamenti, alberi pericolanti e frane.🔗 Leggi su Romatoday.it
Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta
A Roma e provincia, il maltempo continua a causare numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti.
Maltempo a Roma, centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti: allerta anche oggi
Il maltempo continua a interessare Roma e la provincia, con numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti; Maltempo, centinaia gli interventi nel giorno di San Valentino: allagamenti, alberi caduti e muri crollati; Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Danni, tragedie sfiorate e tanti disagi: sono ancora centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in attesa a causa del maltempo in Sardegna.
Maltempo in Calabria, il Crati rompe argini: evacuazioni e centinaia di interventi, richiesta emergenza nazionaleIl Crati rompe gli argini, l’acqua invade le case e costringe centinaia di persone ad abbandonare tutto. La Calabria fa i conti con una nuova, violenta ondata ... pupia.tv
Maltempo, oltre 2mila interventi al sud e nelle Isole. Evacuazioni a FiumicinoOcchiuto: 'Chiesto lo stato di emergenza nazionale'. Per allagamenti chiusura provvisoria di un tratto dell'A1 vicino Orte (ANSA) ... ansa.it
Il San Valentino più autentico non fa rumore: ti sceglie piano, ti resta accanto senza pretese. L’amore di un gatto è così :sottile, intenzionale, profondamente suo. Non ha bisogno di proclami: parla nei suoi battiti di ciglia lenti, nei tocchi leggeri, in quella presen facebook