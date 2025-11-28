Maltempo a Reggio Calabria e provincia rischio temporali | scatta l' allerta gialla

Ancora maltempo in arrivo, infatti, si preannuncia un sabato bagnato a Reggio Calabria e in tutta l'area metropolitana. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato per sabato 29 novembre un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica accompagnati da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sono partiti anche sotto la pioggia. Davanti a loro hanno 1300 km in bicicletta per arrivare in 10 giorni a Gioiosa Ionica comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria. Una sfida per otto appassionati che non si sono fatto intimidire dal maltempo. - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Reggio (@meteoreggio) / Posts / X Vai su X

Violento nubifragio a Reggio Calabria: temporali e piogge torrenziali colpiscono tutta la Regione | FOTO e VIDEO - Forti temporali, risaliti dallo Stretto di Messina, hanno attraversato la regione scaricando ingenti quantit ... Scrive strettoweb.com

Maltempo, ancora freddo e pioggia sullo Stretto - Reggio Calabria si prepara a una settimana di clima variabile, con temperatura rilasciata e condizioni atmosferiche instabili. Come scrive reggiotv.it

Maltempo in arrivo al Sud: Calabria in allerta gialla e prime nevicate in vista su Pollino e Aspromonte - Il Sud Italia sarà interessato da un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse, temporali e un generale calo delle temperature. Segnala reggiotv.it