Maltempo a Reggio Calabria e provincia rischio temporali | scatta l' allerta gialla

Reggiotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora maltempo in arrivo, infatti, si preannuncia un sabato bagnato a Reggio Calabria e in tutta l'area metropolitana. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato per sabato 29 novembre un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica accompagnati da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

