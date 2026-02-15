Malore in strada 68enne si accascia e sviene | i passanti lo soccorrono e rianimano al telefono con

Un uomo di 68 anni si è accasciato improvvisamente in strada a Godega e ha perso conoscenza. La causa sembra essere un malore improvviso che lo ha colto mentre camminava. I passanti hanno subito capito la situazione e hanno chiamato il 118, fornendo indicazioni per la rianimazione. Nel frattempo, alcuni cittadini si sono presi cura di lui, tentando di mantenerlo stabile fino all’arrivo dei soccorsi.

Godega, un sussulto di paura e solidarietà: 68enne crolla in strada, salvato dall’intervento dei passanti. Un uomo di 68 anni è stato soccorso a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso, dopo essersi accasciato improvvisamente in pubblica via. Grazie alla prontezza dei passanti che hanno prestato i primi soccorsi e all’assistenza telefonica fornita dal personale del 118, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’episodio, avvenuto domenica 15 febbraio, solleva interrogativi sulla fragilità urbana e sulla necessità di una maggiore preparazione della comunità alle emergenze sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo si è improvvisamente accasciato in strada e, nonostante i soccorsi, è deceduto.

Un uomo di 41 anni si è accasciato improvvisamente in strada a Ferrara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.