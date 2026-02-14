Sanremo 2026 | Malika Ayane torna con Animali notturni tra nuova consapevolezza e sound vintage

Malika Ayane torna a Sanremo nel 2026 con il brano “Animali notturni” dopo aver partecipato quattro volte in passato. La cantante ha deciso di ripresentarsi al festival con un sound che richiama le atmosfere degli anni Settanta, aggiungendo un tocco di freschezza e maggiore consapevolezza nelle sue interpretazioni. La sua presenza sul palco si distingue per un’esibizione più rilassata e sincera, accompagnata da un abbigliamento vintage e un arrangiamento musicale ricercato.

Sanremo 2026: Malika Ayane e il Ritorno alla Leggerezza. Malika Ayane torna a calcare il palco del Festival di Sanremo 2026 con “Animali notturni”, la sua quinta partecipazione alla kermesse. Un ritorno ponderato, maturato nel tempo e accompagnato da un nuovo album in autunno e un tour teatrale che prenderà il via il 1° novembre da Fermo, segnando una nuova fase della sua carriera artistica. Un Percorso di Maturazione e Consapevolezza. L’annuncio del ritorno di Ayane a Sanremo è stato accolto con interesse, soprattutto alla luce delle sue dichiarazioni recenti. L’artista ha sottolineato come la decisione di partecipare non sia stata impulsiva, ma frutto di una riflessione e di una preparazione interiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

