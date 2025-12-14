Sanremo 2026 Malika Ayane in gara con Animali notturni

Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Malika Ayane torna in gara a Sanremo nel 2026 con il brano dal titolo Animali notturni . Malika Ayane, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, torna in gara a Sanremo nel 2026 con il brano Animali notturni. La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records. Malika è reduce da un tour teatrale che ha convinto il pubblico. Nel corso della sua carriera, Malika ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 nella categoria Nuove proposte con il brano Come foglie, poi nel 2010 nei Big con Ricomincio da qui che ha ricevuto il Premio della Critica e il premio della Sala stampa radio e tv, nel 2013 con il brano E se poi, nel 2015 con il successo Adesso e qui (Nostalgico presente) che si è classificato terzo al Festival e ha vinto il Premio della Critica e l’ultima volta nel 2021 con il brano Ti piaci così. Spettacolo.eu

