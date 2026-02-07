Valtellina valanga di neve travolge 3 scialpinisti | un morto e un disperso

Una valanga ha travolto tre scialpinisti sulla montagna di Meriggio, sopra Albosaggia. Uno di loro è morto, un altro è disperso e il terzo è riuscito a salvarsi. I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo e stanno ancora cercando l’altro disperso, mentre le operazioni di ricerca continuano nella neve fresca e in condizioni difficili.

Sondrio – Non è sopravvissuto uno dei tre scialpinisti che nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, sono stati travolti da una valanga sul Meriggio, la “montagna di casa” sopra Albosaggia, in Valtellina. Sul posto sono intervenuti l’Elisoccorso di Sondrio e di Bergamo, quello dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino di Sondrio e del Sagf. Allertati anche i Carabinieri del capoluogo. Le ricerche. Fiato sospeso per le sorti di un compagno di avventura della vittima, un 53enne che, al momento, risulta disperso, mentre il terzo sportivo è riuscito a liberarsi autonomamente dalla coltre di neve che lo aveva travolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina, valanga di neve travolge 3 scialpinisti: un morto e un disperso Approfondimenti su Valtellina Valanga Alto Adige, valanga sopra Solda travolge un gruppo di scialpinisti: estratti due morti, si cerca un terzo disperso Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, travolgendo un gruppo di scialpinisti. Valanga a Solda, morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve. Estratta viva una persona Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Valtellina Valanga Argomenti discussi: Valanga a Madesimo sopra la diga di Montespluga, feriti due giovani militari della Guardia di Finanza in addestramento; Due scialpinisti sorpresi da una valanga sopra la diga di Montespluga (Sondrio): uno gravissimo in ospedale; Valanga a Madesimo: due escursionisti feriti, uno in gravi condizioni; Valanga a Madesimo, due uomini coinvolti. Soccorritori in azione. Valanga a Madesimo sopra la diga di Montespluga, feriti due giovani militari della Guardia di Finanza in addestramentoSondrio, stavano partecipando a un'esercitazione: un 27enne sotto choc ma illeso, il suo compagno di 30 anni ricoverato in gravi condizioni. È la seconda valanga in poche ore in Valtellina: il pericol ... milano.corriere.it Valanga sopra alla diga di Montespluga. Due feriti, uno è graveIl fronte di neve si è distaccato in mattinata in zona Crocetta del cardine. In zona pericolo marcato, altri due distacchi ieri ma senza vittime ... rainews.it Valanga sopra Madesimo: due feriti, uno è grave #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

