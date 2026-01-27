Rap punk e ribellione | Machine Gun Kelly mgk a Bologna per l' unica data italiana

Machine Gun Kelly, noto anche come MGK, arriverà a Bologna il 15 febbraio per un concerto all'Unipol Arena. Lo spettacolo promette un mix di rap, punk e ribellione, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Questa è l’unica data italiana del suo tour, un’occasione unica per ascoltare dal vivo un artista che combina generi diversi in un concerto energetico.

Domenica 15 febbraio Machine Gun Kelly (mkg)arriva a Bologna per incendiare il palco dell'Unipol Arena: rap, punk e ribellione in un unico show indimenticabile. Si tratta dell'unica data del Lost Americana. Il concerto presenterà il nuovo materiale dell'artista, inclusi i brani del nuovo album.

