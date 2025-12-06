Luca Carboni e le luminarie Bologna è una regola | bagno di folla in centro

Bologna, 6 dicembre 2025 – "Bologna è una regola": ecco risplendere nel cielo le parole di Luca Carboni. Accese le luminarie 2025 dedicate all'artista bolognese che creeranno un'atmosfera magica in via Indipendenza. A rendere ancora più speciale il momento dell'accensione in piazza Nettuno con il sindaco Matteo Lepore, la presenza del cantante. Tanti i suoi fan arrivato in centro per condividere questo momento magico ed emozionante per tutta la città. Un modo unico per festeggiare l'arrivo del Natale. L'iniziativa dedicata all'artista è stata pensata dal Comune per celebrare l’apertura di una delle arterie più importanti della città riqualificata dai lavori del tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni e le luminarie “Bologna è una regola”: bagno di folla in centro

