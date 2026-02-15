Macclesfield-Brentford FA Cup 16-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Le Bees contro un club di sesta serie

Il Macclesfield, squadra di sesta divisione, ha sorpreso tutti eliminando il Crystal Palace nella FA Cup del 10 gennaio, causando grande scalpore nel calcio inglese. La vittoria contro i campioni in carica ha dimostrato che anche club di livello inferiore possono arrivare lontano nella competizione. Ora il club affronta il Brentford, una squadra di Premier League, nel match del 16 febbraio alle 20:30. La partita promette emozioni forti, visto il cammino inaspettato dei padroni di casa.

Il Macclesfield milita nella sesta divisione del calcio inglese dove lotta per un posto nei playoff ma il 10 gennaio, nel turno precedente di FA Cup, ha fatto fuori i campioni in carica del Crystal Palace ed è la prima volta che accade che un club di questo livello elimina i detentori del trofeo.

