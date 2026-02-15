Macclesfield-Brentford FA Cup 16-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace, campione in carica, il 10 gennaio, sorprendendo molti e segnando un grande risultato per il club di sesta divisione. La squadra ha battuto i Premier League con una vittoria storica, dimostrando grande determinazione e tenacia. La partita ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati, che ora si chiedono cosa potrà succedere contro il Brentford nella prossima sfida di FA Cup.

Il Macclesfield milita nella sesta divisione del calcio inglese dove lotta per un posto nei playoff ma il 10 gennaio, nel turno precedente di FA Cup, ha fatto fuori i campioni in carica del Crystal Palace ed è la prima volta che accade che un club di questo livello elimina i detentori del trofeo.