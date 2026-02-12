Hull-Chelsea FA Cup 13-02-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:45 si gioca Hull-Chelsea, match valido per il quarto turno di FA Cup. Si tratta di una sfida tra due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano di sorprendere, mentre i Blues vogliono passare il turno e proseguire la corsa nel torneo. Entrambe le formazioni si preparano con determinazione, consapevoli dell’importanza di questa partita. I pronostici sono aperti, ma nessuno si aspetta un risultato scontato. La partita si gioca ai sedicesimi di finale, ancora lontana dalle fasi decisive

Siamo al quarto turno di FA CUP, ovvero ai sedicesimi di finale, dunque ancora abbastanza lontani dalle fasi decisive. Hull e Chelsea si affrontano avendo fronti aperti nei rispettivi campionati che certamente sono prioritari, per la precisione i Tigers sono a- 5 dalla promozione diretta in Premier League e a +7 sulla settimo posto, mentre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

FA Cup: history, kick-off time and broadcast channels for Chelsea vs Hull CityChelsea travel to Hull City: date and detailsChelsea vs Hull City / @x.com/ChelseaInPhotos/The MKM Stadium, located in Kingston upon Hull in eastern England, will set the stage for a highly ... sports.yahoo.com

Hull City vs Chelsea FA Cup postponement latest as Met Office release weather warningChelsea's clash with Hull City in the FA Cup on Friday has been struck by postponement trouble amid a new warning. footballinsider247.com

