Pac Tagliaferri e Maloberti FdI | Stop ai tagli e più risorse

Pac, Tagliaferri e Maloberti di Fratelli d’Italia commentano la revisione del quadro finanziario europeo 2028–2034, evidenziando come questa rappresenti un passo avanti per la politica agricola. I tagli previsti vengono eliminati e le risorse destinate all’agricoltura vengono aumentate, offrendo maggiore stabilità e supporto agli operatori del settore. Questa scelta riflette un impegno concreto per rafforzare l’agricoltura europea e sostenere gli agricoltori.

