Pac Tagliaferri e Maloberti FdI | Stop ai tagli e più risorse
Pac, Tagliaferri e Maloberti di Fratelli d’Italia commentano la revisione del quadro finanziario europeo 2028–2034, evidenziando come questa rappresenti un passo avanti per la politica agricola. I tagli previsti vengono eliminati e le risorse destinate all’agricoltura vengono aumentate, offrendo maggiore stabilità e supporto agli operatori del settore. Questa scelta riflette un impegno concreto per rafforzare l’agricoltura europea e sostenere gli agricoltori.
«La revisione del quadro finanziario europeo 2028–2034 segna un cambio di rotta netto sulla Politica Agricola Comune: i tagli ipotizzati vengono cancellati e le risorse per l’agricoltura aumentano. È un risultato politico concreto, ottenuto grazie all’azione del Governo italiano». Lo dichiarano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Agricoltura: Fidanza (FdI-Ecr), 'più risorse per Pac grazie ad azione italiana'
Leggi anche: Legge di Bilancio 2026, i sindacati scuola risorse aggiuntive e stop ai tagli di organico [VIDEO INTERVISTE]
Pac, Tagliaferri e Maloberti (FdI) Tagli scongiurati e più risorse grazie al Governo Meloni.
Pac, Tagliaferri e Maloberti (FdI): «Stop ai tagli e più risorse» - «La revisione del quadro finanziario europeo 2028–2034 segna un cambio di rotta netto sulla Politica Agricola Comune: i tagli ipotizzati vengono cancellati e le risorse per l’agricoltura aumentano. ilpiacenza.it
Prezzo del latte in calo, Maloberti (FdI) “Zootecnia non è solo produzione, ma servizio pubblico per tenere vivo il territorio” - “In una fase di flessione del prezzo del latte, alcune considerazioni non possono più essere rinviate”. piacenzasera.it
Maloberti (Fdi): «Nel Piacentino sta tornando la barbabietola per la produzione saccarifera» - «Piacenza ha sempre avuto una grande tradizione nella coltivazione della barbabietola da zucchero. ilpiacenza.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.