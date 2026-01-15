Lupi l’apertura della Regione Marche | Se i sindaci lo chiedono è possibile catturarli Un’emergenza reale

La Regione Marche ha annunciato la possibilità di intervenire sulla presenza dei lupi, su richiesta dei sindaci e in presenza di situazioni problematiche. L’assessore competente ha già avviato contatti con i rappresentanti locali e i prefetti, per attuare il protocollo Ispra che permette la cattura degli esemplari in casi specifici, garantendo anche il rilascio in aree idonee. La questione dei lupi continua a rappresentare un tema di attenzione e gestione territoriale.

Ancona, 15 gennaio 2026 – È ancora caldo l'argomento lupi. E c'è una novità: "Con enorme soddisfazione ho appreso che l'assessore ha già contattato i sindaci anche tramite i prefetti, comunicando la possibilità di attuare il protocollo Ispra che prevede la cattura di esemplari in caso di casistiche problematiche e il consecutivo rilascio in aree idonee, ponendo una giusta e seria attenzione sulla problematica". La sottolineatura e il giudizio positivo sono quelli del vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi, che proprio martedì ha presentato in aula un'interrogazione sui lupi. Interrogazione con la quale chiedeva all'assessore Giacomo Bugaro "se la Regione intendesse mettere in campo azioni per limitare il suddetto fenomeno in attesa del recepimento nazionale".

