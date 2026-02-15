L’uomo ridotto a mezzo dai potenti

Un uomo è stato vittima di abusi da parte di membri dell’élite, che sfruttano il loro potere per nascondere comportamenti riprovevoli. L’isola dei segreti oscuri rivela come alcuni ricchi e influenti abbiano approfittato di minori, mentre pubblicamente si professavano moralisti. Un episodio recente ha portato alla luce questa doppia vita, con testimonianze di giovani che hanno subito violenze in ambienti di prestigio.

L’isola degli orrori svela il vero volto dell’élite nichilista figlia del Sessantotto: mentre vendevano al popolino la «morale laica e civile», loro se la spassavano col pedofilo. Noam Chomsky ha 97 anni e pensare a una sua partecipazione attiva alle feste di Epstein appare quantomeno improbabile. Inoltre, nell’enorme mole di informazioni e conversazioni contenute negli Epstein files, i rapporti tra il gran sacerdote Jeffrey e il padre della linguistica moderna, punto di riferimento ideologico della sinistra mondiale dal Sessantotto in poi e teorico dei rapporti tra capitalismo e potere basati sulla «fabbrica del consenso», non si basano, come per molti altri individui, esclusivamente su riferimenti a festini, a ragazzine o a reclutamento di materiale umano, bensì sui consigli che il padre delle teorie sulla manipolazione sistematica dei media dava all’ Epstein ormai sotto processo per manipolare i media al fine di nascondere le notizie e di far apparire il suo sistema come «fake news». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’uomo ridotto a mezzo dai potenti “Gesù non è mai stato crocifisso, la Chiesa ha messo in croce l’uomo sbagliato. È dimostrato dai più potenti sistemi di AI: ”: la teoria del regista Julian Doyle Secondo la teoria del regista Julian Doyle, Gesù non sarebbe stato crocifisso, e questa ipotesi trova supporto nelle analisi condotte con sistemi di intelligenza artificiale. Quei finti «antagonisti» coccolati dai potenti I centri sociali si presentano come gruppi di protesta, ma dietro le quinte spesso lavorano per interessi più grandi. Chi era JEFFREY EPSTEIN Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MICS porta l’uomo al centro dell’automazione industriale: il gemello digitale umano entra in fabbrica. Con Leonardo; San Valentino tra le note di Sinatra: Gianluca Guidi al Teatro Petrarca; U21s match report: 10-man Liverpool denied late by Southampton; L’uomo di legno all’Argot Studio: la morte come guasto. Notte di sangue a Sassari: un uomo ridotto in fin di vitaSassari Un risveglio di violenza cieca, nel cuore antico della città. All’alba di domenica, 8 febbraio, via Rosello si è trasformata in uno scenario da incubo e di sangue. Un uomo di circa trent’anni ... msn.com Una pillola sperimentale ha ridotto in modo significativo trigliceridi e colesterolo residuo dopo i pasti: i primi test sull’uomo indicano sicurezza e buona tollerabilità. Un passo promettente nella prevenzione delle malattie cardiovascolari: https://fanpa.ge/qB6Ss facebook