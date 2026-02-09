Quei finti antagonisti coccolati dai potenti

I centri sociali si presentano come gruppi di protesta, ma dietro le quinte spesso lavorano per interessi più grandi. Alcuni di questi gruppi, simili alle Brigate Rosse, vengono coccolati da chi ha potere, e in realtà non sono così rivoluzionari come vogliono far credere. La loro vera natura rimane nascosta, mentre continuano a seminare tensione e confusione.

«Cocco di mamma» ha due significati: uno letterale di «cocco di mamma sua», per indicare i malcresciuti, ma anche quello di «beniamino del potere». Il 9 agosto 2021 a Bergamo c'è stata una manifestazione di piazza contro il Green pass, per protestare contro la follia antidemocratica, antiscientifica e platealmente priva di senso logico se non la persecuzione del dissidente mediante sottrazione dei diritti più elementari, lavorare, entrare in un bar, salire su un treno. Il dissidente non «dissideva» da idee politiche (Lenin in realtà è un sorcio) o di tecnodittatura (l'auto elettrica è una boiata), non irrideva i padri della patria, per esempio asserendo che Draghi in realtà è un mediocre e Christine Madeleine Odette Lallouette, coniugata Lagarde, è ancora più mediocre di lui.

