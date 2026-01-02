Secondo la teoria del regista Julian Doyle, Gesù non sarebbe stato crocifisso, e questa ipotesi trova supporto nelle analisi condotte con sistemi di intelligenza artificiale. Doyle, noto per il suo lavoro con i Monty Python e il film “Brian di Nazareth”, suggerisce che la vera storia potrebbe essere diversa da quella tradizionalmente narrata dalla Chiesa. Questa riflessione si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione storica degli eventi religiosi.

Gesù non è mai stato crocifisso e l’intelligenza artificiale può dimostrarlo. È la convinzione del regista Julian Doyle, come riporta il Daily Star, che ha lavorato al film satirico “Brian di Nazareth” del gruppo comico Monty Phyton, in cui il protagonista nasce nella capanna accanto al Messia dei cristiani e alla fine muore crocifisso. Dopo 40 anni di ricerche, Doyle è arrivato a sostenere che l’uomo messo a morte sul Golgota non fosse Gesù, ma Giuda il Galileo, che guidò una rivolta contro la tassazione romana nel 6 d.C. Stando alla sua versione, il figlio di Maria e Giuseppe avrebbe invece preso parte a una precedente “crocifissione rituale” simbolica nel Giardino di Betania (da cui sarebbe uscito illeso) e sarebbe stato un maestro e un guaritore mistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gesù non è mai stato crocifisso, la Chiesa ha messo in croce l’uomo sbagliato. È dimostrato dai più potenti sistemi di AI: ”: la teoria del regista Julian Doyle

