L' International Street Food Zero Market ai Cantieri e Masini in concerto | cosa fare nel weekend

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto cibo (soprattutto di strada), festival, concerti, mercati e visite guidate: il weekend che sta per cominciare in città e provincia si preannuncia particolarmente interessante. Per quattro giorni a piazzale Giotto torna l'International Street Food, uno degli appuntamenti gastronomici più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

l international street food zero market ai cantieri e masini in concerto cosa fare nel weekend

© Palermotoday.it - L'International Street Food, Zero Market ai Cantieri e Masini in concerto: cosa fare nel weekend

Altri contenuti sullo stesso argomento

international street food zeroSan Cataldo ospita l’International Street Food: tre giorni dedicati ai sapori del mondo - ] ... Come scrive blogsicilia.it

international street food zeroInternational Street Food in piazzale Giotto a Palermo - Dal 27 al 30 novembre, Piazzale Giotto si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dove si potrà ... Segnala guidasicilia.it

International Street Food in corso Europa a San Cataldo (CL) - A SAN CATALDO (CL) si rinnova uno degli appuntamenti più gustosi dell’anno: "INTERNATIONAL STREET FOOD". Lo riporta guidasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: International Street Food Zero