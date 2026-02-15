L’Ue rimedia ancora sberle dall’America ma stavolta ringrazia

L’Unione europea subisce un altro colpo dagli Stati Uniti, ma questa volta riceve anche un gesto di cortesia. La causa è l’incontro tra Ursula von der Leyen e il senatore Marco Rubio, che ha portato a una dichiarazione rassicurante da parte americana. Rubio ha confermato che la politica estera degli Stati Uniti rimane invariata, lasciando intendere che non ci saranno cambiamenti significativi nelle relazioni con l’Europa. Nel frattempo, all’interno dell’UE si accendono le discussioni tra chi spinge per un maggiore centralismo e chi invece difende la sovranità nazionale.

Ursula & C. «rassicurati» da Rubio, a dottrina Usa invariata. La vera lotta è dentro l’Unione: più centralismo o più sovranità. Un poliziotto buono, ma pur sempre un poliziotto. A Monaco, Marco Rubio è andato a dare all’Europa un pugno in una carezza. E l’Europa se l’è fatto bastare, non tanto perché creda sul serio a una retromarcia dell’amministrazione Maga, quanto perché è consapevole che, non potendo davvero rinunciare all’alleanza con gli americani, dovrà abbozzare. 🔗 Leggi su Laverita.info

