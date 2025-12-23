Recentemente, è apparsa nel centro di Londra una nuova opera di Banksy, confermando la presenza del noto artista nel cuore della città. Tuttavia, si diffondono voci circa un’opera identica, ma priva ancora della firma ufficiale dell’artista. Questa situazione solleva interrogativi sulla autenticità e sulla provenienza delle due opere, alimentando il mistero che avvolge le creazioni di Banksy e il suo modo di operare nel contesto urbano.

( a skanews) – Il writer britannico Banksy ha svelato una nuova opera nel centro di Londra, alimentando le speculazioni su un secondo murale simile comparso in un’altra zona della città. "Banksy. Painting Walls": la mostra è a Monza. guarda le foto Il lavoro, in bianco e nero, è stato realizzato sulla parete di un vecchio edificio nel quartiere di Bayswater. Raffigura due figure, probabilmente bambini, con cappelli invernali e stivali di gomma, distesi e intenti a guardare il cielo. L’artista ne ha confermato l’autenticità pubblicando un’immagine sul suo profilo Instagram ufficiale. Una fotografia suggerisce che le figure sembrino sdraiate sul tetto ondulato di un garage. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma stavolta c'è un mistero: un'opera è ufficiale, l'altra è identica ma non ha ancora la firma dell'artista

Leggi anche: Due bambini che indicano il cielo: il mistero della nuova opera di Banksy sui muri di Londra (quasi identica a un’altra)

