Udc Sicilia registra nuove adesioni nel Palermo e nelle Madonie mentre cresce anche nel resto dell’isola

L’Unione di Centro in Sicilia continua a rafforzarsi. Nel Palermitano e nelle Madonie arrivano nuove adesioni che confermano la crescita del partito sull’isola. A Palermo, più persone si avvicinano e sostengono il progetto politico, spingendo la formazione a consolidarsi in un momento di cambiamenti politici locali.

**UDC SICILIA SI RAFFORZA CON NUOVE NOMINE NEL PALERMITANO E NELLE MADONIE** A Palermo, e in particolare nel Palermitano e nelle Madonie, si accelera il processo di crescita dell’Unione di Centro in Sicilia. Le nuove adesioni non sono soltanto un passo verso l’espansione del partito, bensì un impegno concreto verso il radicamento su territorio, con nomine strategiche e competenze consolidate. La struttura organizzativa del partito, in un’ottica di rafforzamento istituzionale, è ormai pronta a intervenire sulle aree con un impegno diretto, mirato e sostenuto da esperienza. Giovedì 5 febbraio 2026, in una giornata con nubi sparse e schiarite, con temperature che oscillano intorno ai 17 gradi, l’Udc Sicilia annuncia due nomine significative per il suo sviluppo regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

