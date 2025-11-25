Ucraina pronta a cedere territori per un accordo di pace | passi avanti con gli Stati Uniti
Secondo quanto riportato da Abc, una delegazione ucraina avrebbe accettato i termini di un possibile accordo di pace con la Russia, che includerebbe concessioni territoriali. “Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace. Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma l’intesa di massima è stata raggiunta”, ha dichiarato un funzionario statunitense. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, ha definito positivi i colloqui tra il segretario dell’esercito Usa e la Russia sull’Ucraina, mentre il capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak, ha spiegato che il presidente ucraino intende incontrare l’ex presidente Donald Trump “il prima possibile”, forse già durante la festa del Ringraziamento, per finalizzare l’accordo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altre letture consigliate
UCRAINA, PROCACCINI (FDI-ECR): “NO CONTRAPPOSIZIONE USA-UE” "’Italia pronta a svolgere un ruolo concreto e attivo" @NProcaccini Link al comunicato stampa Vai su X
? Ucraina, i cinque nodi per l’intesa: dai confini alle garanzie di sicurezza, ecco quali sono. I colloqui a Ginevra e i segnali di flessibilità. Kiev pronta a tagliare l’esercito a certe condizioni. *** Sono i cinque i punti, per ora, al centro della trattativa iniziata ieri a Vai su Facebook
Il contropiano Ue trincea di Kiev. Difesa del territorio e articolo 5 - Riduzione dell'esercito bocciata, niente regali nel Donbass, gli asset russi non agli Usa ma usati per la ricostruzione ... Si legge su msn.com
Guerra in Ucraina, Zelensky riceve dagli Stati Uniti una bozza del piano di pace con la Russia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha rivelato il contenuto della proposta, che secondo quanto riferito ribadisce le richieste di lunga data di Mosca e impone all'Ucraina di cedere territori ... Secondo msn.com