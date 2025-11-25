Ucraina pronta a cedere territori per un accordo di pace | passi avanti con gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Abc, una delegazione ucraina avrebbe accettato i termini di un possibile accordo di pace con la Russia, che includerebbe concessioni territoriali. “Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace. Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma l’intesa di massima è stata raggiunta”, ha dichiarato un funzionario statunitense. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, ha definito positivi i colloqui tra il segretario dell’esercito Usa e la Russia sull’Ucraina, mentre il capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak, ha spiegato che il presidente ucraino intende incontrare l’ex presidente Donald Trump “il prima possibile”, forse già durante la festa del Ringraziamento, per finalizzare l’accordo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

