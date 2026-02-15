Lucio Presta Spara A Zero | Cosa Dice Di Giovanna Civitillo!

Lucio Presta ha criticato duramente Amadeus e Giovanna Civitillo, accusandoli di aver contribuito alla fine della loro collaborazione e di aver causato problemi anche nel loro rapporto personale. Presta ha sottolineato come le tensioni siano emerse già prima di Sanremo e come le decisioni prese abbiano influenzato negativamente anche il loro percorso professionale, arrivando fino all’addio alla Rai e ai risultati deludenti a Discovery.

Lucio Presta attacca Amadeus e Giovanna Civitillo: dalla rottura prima di Sanremo all'addio alla Rai fino ai presunti flop a Discovery. Ecco cosa è successo davvero. Lucio Presta decide di togliersi più di un sassolino dalla scarpa. E lo fa senza filtri, con nomi e cognomi, raccontando retroscena che scuotono il mondo dello spettacolo italiano. Tra le pagine più esplosive, quelle dedicate al rapporto con Amadeus, il conduttore che ha guidato per cinque anni consecutivi il Festival di Sanremo, fino all'addio alla Rai e al clamoroso passaggio a Discovery Italia. Un legame professionale lungo, intenso, fatto di successi e trionfi. Lucio Presta rompe il silenzio: i retroscena shock su Amadeus e Giovanna Civitillo Lucio Presta ha deciso di rompere il silenzio sul suo passato, rivelando dettagli sorprendenti su Amadeus e Giovanna Civitillo. Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi" Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Lucio Presta torna a raccontarsi: L'Uragano a Cosenza Lucio Presta presenta il suo nuovo libro L'uragano. Sole, fulmini e saette il 18 febbraio alle 18 a Villa Rendano, Cosenza, in un dialogo con il giornalista Arcangelo Badolati e Ginevra Vercillo. Lucio Presta, agente di spettacolo, contro Giovanna Civitillo: Le ho fatto guadagnare soldi mai visti, ma lavora contro di me Nel libro 'L'uragano' l'ex manager ripercorre la rottura con Amadeus, l'ultimo Sanremo in Rai e l'approdo a Discovery: Mi mandò un messaggio all'improvviso. Se c'è una persona che lavora contro di me è proprio Giovanna. «Se c'è una persona che lavora contro di me è proprio Giovanna». Lucio Presta non usa mezzi termini nel raccontare la fine della collaborazione con Amadeus, uno dei conduttori di punta della tv italiana. Nel suo libro, l'agente svela retroscena che fino ad ora erano rimasti nascosti. Ho letto il libro di Lucio Presta, L'uragano. Lo consiglio fortemente per capire come funziona il mondo dello spettacolo (e la vita). Mi permetto di segnalare alcuni passaggi interessanti. Uno su Maria De Filippi, uno su Amadeus.