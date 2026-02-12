lucio presta senza freni su amadeus de martino bonolis e ventura

Lucio Presta non fa sconti. Durante l’intervista per il suo nuovo libro, “L’Uragano”, l’agente televisivo si lascia andare e critica apertamente alcuni conduttori con cui ha collaborato in passato. Parla di Amadeus, De Martino, Bonolis e Ventura, e non risparmia commenti duri, accusandoli di averlo “tradito” dopo anni di lavoro insieme. Le sue parole scuotono il mondo dello spettacolo, dove i rapporti sembrano ormai rotti.

In occasione dell'uscita del libro L'Uragano, Lucio Presta rilascia un'intervista in cui parla senza filtri di conduttori con cui ha lavorato per anni e che poi l'hanno "tradito" Lucio Presta è il re dei manager televisivi. Colui che ha seguito personaggi come Amadeus, Paolo Bonolis, Simona Ventura, Stefano De Martino. Molti conduttori, attori e registi, gli devono molto. Soprattutto perché grazie a lui sono riusciti ad ottenere lavori importanti e ad emergere. Nonostante ciò, la maggior parte di questi gli ha voltato le spalle. D’improvviso hanno preferito cambiare management e nei loro confronti Presta prova ancora tanta delusione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

Lucio Presta non fa sconti ai traditori.

