Luciano Darderi chiude l’anno al best ranking ATP e nuovo progetto con Pérez Roldán

Luciano Darderi conclude l’anno al suo miglior posizionamento ATP, raggiungendo la 25ª posizione grazie a un sorpasso sull’olandese Tallon Griekspoor. L’ascesa nel ranking è stata possibile anche grazie a scarti e variazioni nella classifica mondiale. Inoltre, il tennista annuncia un nuovo progetto professionale con Pérez Roldán. Un traguardo importante che evidenzia la crescita e l’impegno di Darderi nel circuito internazionale.

Luciano Darder i chiuderà la stagione con un nuovo traguardo nella classifica mondiale. Grazie al sorpasso in extremis sull’olandese Tallon Griekspoor per effetto degli scarti nel ranking ATP, l’azzurro sale al numero 25. Un riscontro di grande rilievo, in vista della prossima annata. Dall’Argentina arriva intanto una notizia altrettanto rilevante. Darderi, nato a Villa Gesell, ha ripreso gli allenamenti in vista della stagione 2026 inserendo nel proprio team Guillermo Pérez Roldán, ex numero 13 ATP. A renderlo noto è stato lo stesso “ Guille ” con un post sui social: “ Sono tornato in campo ed è il mio primo giorno di allenamento per preparare Luciano Darderi al 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi chiude l’anno al best ranking ATP e nuovo progetto con Pérez Roldán Leggi anche: ATP Atene 2025, Luciano Darderi rimontato e battuto all’esordio da Miomir Kecmanovic Leggi anche: L’Italia chiude il 2025 con 8 top100 nel ranking ATP: chi ha fatto meglio? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pagina 0 | Darderi: "Sorpreso da Alcaraz, lui e Sinner di un altro livello. Per il 2026 ho un sogno" - "La mia stagione parte il 12 gennaio in Nuova Zelanda con il 250 di Auckland, poi l’Australian Open: intendo rifarmi per l’influenza che l’anno scorso mi mise ko" ... tuttosport.com

