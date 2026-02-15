Lucca rivuole l’ Inferno | l’appello delle nipoti per riportare a casa il ciclo di tele del pittore Rontani

Le nipoti di Gianfranco Rontani chiedono di restituire a Lucca il ciclo di tele “Inferno” perché si trova ancora in Puglia, lontano dalla città natale del pittore. La famiglia ha avviato un appello pubblico, sottolineando l’importanza di riavere a casa le opere che rappresentano un capitolo fondamentale della storia artistica lucchese. La richiesta arriva nel giorno in cui si celebra il centenario della nascita di Rontani, artista tra i protagonisti del Novecento italiano. La serie di 34 tele, realizzata dal pittore, rimane esposta a Latiano, creando un divario tra il patrimonio culturale di Lucca e