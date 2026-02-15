Lucca rivuole l’ Inferno | l’appello delle nipoti per riportare a casa il ciclo di tele del pittore Rontani
Le nipoti di Gianfranco Rontani chiedono di restituire a Lucca il ciclo di tele “Inferno” perché si trova ancora in Puglia, lontano dalla città natale del pittore. La famiglia ha avviato un appello pubblico, sottolineando l’importanza di riavere a casa le opere che rappresentano un capitolo fondamentale della storia artistica lucchese. La richiesta arriva nel giorno in cui si celebra il centenario della nascita di Rontani, artista tra i protagonisti del Novecento italiano. La serie di 34 tele, realizzata dal pittore, rimane esposta a Latiano, creando un divario tra il patrimonio culturale di Lucca e
Un Genio Lucchese Dimenticato: L’Appello per Riportare a Casa l’“Inferno” di Gianfranco Rontani. Lucca celebra il centenario della nascita del pittore Gianfranco Rontani, figura di spicco dell’arte italiana del Novecento, mentre una delle sue opere più significative, l’“Inferno” – un ciclo di 34 tele monumentali – rimane esposta a Latiano, in Puglia. Le nipoti dell’artista lanciano un accorato appello per restituire quest’opera alla sua città natale, un omaggio a un talento che ha contribuito a diffondere il prestigio di Lucca nel mondo dell’arte. La Vita e l’Arte di un Innovatore. Gianfranco Rontani nacque a Lucca il 30 gennaio 1926.🔗 Leggi su Ameve.eu
