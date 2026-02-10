Titolo IBF Iglesias-Silyagin confermato per il 9 aprile

Questa volta il match tra Iglesias e Silyagin si farà davvero. La sfida per il titolo mondiale dei pesi super medi è stata confermata e si terrà il 9 aprile a Lasciapassare. I due pugili si preparano a dare spettacolo, con l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori già alta.

Una sfida iridata dei pesi super medi prende forma con Iglesias contro Silyagin, un incontro che definisce un nuovo campione a Lasciapassare nel panorama della divisione. L'evento, previsto in Canada il 9 aprile, mette in palio la cintura IBF vacante e riflette le dinamiche attuali della categoria, dove l'opportunità conta tanto quanto la popolarità dei nomi in lizza. Il titolo IBF dei pesi super medi è rimasto vacante a seguito del ritiro di Terence Crawford. L'accordo tra le parti è stato finalizzato senza asta pubblica, aprendo la strada a un match che si svolgerà in Canada il 9 aprile. Inizialmente la IBF aveva valutato di abbinare Iglesias a nomi di alto profilo come Canelo Alvarez, Jaime Munguia e Hamzah Sheeraz, ma tutti hanno declinato.

