Giovani registi crescono Massimo Lucas Buonomo punta al David di Donatello
Massimo Lucas Buonomo, 19 anni, fotografo, regista e produttore di cortometraggi ha girato una sua opera nei paesi di Bagni di Lucca, utilizzando come attori e figuranti alcuni cittadini locali, con la collaborazione della maestra d’arte Kety Bastiani. I paesi convolti, che hanno costituito un unico paese rappresentato, sono stati Casoli in Val di Lima, Pieve di Controni e Fabbriche di Vallico. Nato in Brasile il 17 marzo 2006 e trasferitosi da bambino in Italia, Buonomo si avvicina molto precocemente all’arte, prima alla fotografia e in seguito al cinema; e già durante il percorso scolastico riceve riconoscimenti e premi in entrambi gli ambiti, concludendo gli studi al Liceo Classico di Lucca con diversi cortometraggi all’attivo e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sguardi nuovi, storie brevi, grande cinema. ? Torna Aperte Visioni, la rassegna dedicata ai cortometraggi e ai giovani registi che raccontano il mondo attraverso forme libere, intime e sperimentali. Quattro corti, quattro voci, quattro universi da esplorare. Do - facebook.com Vai su Facebook
«Gorizia non offre niente ai giovani, dicevano. Ma noi siamo andati oltre ed è nata una generazione di giovani registi goriziani». #Ilgoriziano #gorizia Vai su X
Giovani cineasti crescono: festa a Monteverde con l’agente Daniele Orazi e i suoi interpreti - A questa domanda risponde Wedo, il nuovo appuntamento lanciato da Daniele Orazi agente di cinema che ... Scrive ilmessaggero.it
Giubileo giovani, il Circo Massimo diventa un maxi-confessionale: i pellegrini si preparano all’atto conclusivo di Tor Vergata - Nell’arena dove risuonano le hit degli artisti internazionali, si sentirà solo il mormorio delle preghiere. ilmessaggero.it scrive
Giubileo dei Giovani, il giorno delle confessioni al Circo Massimo. Ieri la veglia con Zuppi - Cresce l'attesa per sabato e domenica, per l'incontro con Papa Leone XIV nella spianata di Tor Vergata Per le centinaia di migliaia di ... Secondo rainews.it
I giovani visti dai giovani, viaggio nei cortometraggi dell’Umbria Film Festival - Lo raccontano i cinque corti italiani selezionati nel concorso internazionale Amarcorti all’Umbria Film Festival 2025. Segnala ilmanifesto.it
Giubileo giovani, in migliaia al Circo Massimo per confessioni - Sono migliaia i giovani che da questa mattina stanno partecipando alla loro giornata giubilare al Circo Massimo. Segnala ansa.it