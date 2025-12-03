Massimo Lucas Buonomo, 19 anni, fotografo, regista e produttore di cortometraggi ha girato una sua opera nei paesi di Bagni di Lucca, utilizzando come attori e figuranti alcuni cittadini locali, con la collaborazione della maestra d’arte Kety Bastiani. I paesi convolti, che hanno costituito un unico paese rappresentato, sono stati Casoli in Val di Lima, Pieve di Controni e Fabbriche di Vallico. Nato in Brasile il 17 marzo 2006 e trasferitosi da bambino in Italia, Buonomo si avvicina molto precocemente all’arte, prima alla fotografia e in seguito al cinema; e già durante il percorso scolastico riceve riconoscimenti e premi in entrambi gli ambiti, concludendo gli studi al Liceo Classico di Lucca con diversi cortometraggi all’attivo e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani registi crescono. Massimo Lucas Buonomo punta al David di Donatello