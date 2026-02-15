Lovato alla guida del Ristorante Sadler

Claudio Lovato prende le redini della cucina al Ristorante Sadler, dopo aver sostituito lo chef precedente. La decisione arriva in un momento in cui il ristorante, situato all’interno dell’elegante Hotel Casa Baglioni, punta a rinnovare il menu e attirare nuovi clienti. Lovato, già noto per le sue esperienze in altri locali di fascia alta, ha iniziato a lavorare sul nuovo progetto con entusiasmo, portando con sé idee innovative e un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti.

Cambio ai fornelli al Ristorante Sadler, insegna che da anni porta il nome di Claudio Sadler e oggi vive all'interno di Casa Baglioni, hotel di fascia alta del gruppo Baglioni Hotels & Resort. Il nuovo Resident Chef è Giacomo Lovato, classe 1990, varesino, chiamato a guidare la cucina in una fase che viene presentata come evoluzione, più che rottura. Lovato conosce la casa. Nel suo curriculum figurano passaggi nelle cucine di Sadler e di Carlo Cracco, oltre a esperienze allo Snowflake del Principe delle Nevi di Cervinia con Federico Zanasi e al ristorante Borgia di Milano. Un percorso lineare, costruito dentro indirizzi che hanno fatto scuola nella ristorazione italiana recente.