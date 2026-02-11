Milano cambia volto nel mondo della ristorazione. Claudio Sadler lascia la guida del suo ristorante, che ha fatto la storia della città, e passa il testimone a Giacomo Lovato. Da oggi, lo chef che lavora nel locale all’interno dell’hotel Casa Baglioni diventa il nuovo resident chef, pronto a portare avanti la tradizione e a proporre nuove idee in cucina.

Milano, 11 febbraio 2026 – Cambio della guardia al Ristorante Sadler: lo storico chef Claudio Sadler cede il passo al suo executive chef Giacomo Lovato, ora nuovo resident chef del prestigioso locale ospitato all’interno del luxury hotel Casa Baglioni di Milano. Nuovo capitolo. Si apre dunque un nuovo capitolo nella storia di uno dei brand storici dell’alta ristorazione milanese, stella Michelin dal 1991, confermata anche nel recente trasferimento nella nuova sede nell’elegante quartiere di Brera. La ‘cucina moderna in evoluzione’ marchio di fabbica di chef Sadler passa nelle mani di Lovato, varesino classe 1990, chef ormai maturo e con un solido percorso professionale alle spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Claudio Sadler lascia la guida del suo ristorante: Giacomo Lovato nuovo resident chef

Approfondimenti su Sadler Lovato

Claudio Sadler racconta il suo percorso di perdita di peso.

