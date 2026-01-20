Impianti Uisp cambia la guida | Bergianti succede a Breveglieri alla guida del Cda

In Wesport, società di gestione impianti controllata da Uisp Modena, si è verificato un cambio di guida: Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, ha preso il posto di Riccardo Breveglieri come presidente del consiglio di amministrazione. L’evento rappresenta una transizione significativa per l’azienda, consolidando un passaggio di leadership atteso da tempo e volto a rafforzare la gestione degli impianti Uisp.

Un passaggio di consegne annunciato da tempo e molto importante, quello che in Wesport, la società di gestione impianti controllata da Uisp Modena, ha visto Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, succedere a Riccardo Breveglieri come presidente del cda.Da gennaio 2015, data di creazione.

