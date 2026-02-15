Il Tar delle Marche ha deciso di rimandare la decisione definitiva sull’ospedale unico di primo livello a novembre 2026, a causa di un ricorso presentato nel 2020 dall’ex sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti. La lunga attesa si spiega con le numerose pratiche legali aperte sul progetto, che coinvolge anche i cittadini preoccupati per i lavori nel quartiere di Pagliare del Tronto.

Oltre sei anni dopo arriva l’udienza. Il Tar delle Marche ha fissato per il 19 novembre 2026 l’udienza sul ricorso presentato nel 2020 dall’allora sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, contro la realizzazione dell’ ospedale unico di primo livello ipotizzato a Pagliare del Tronto. La decisione arriva a circa sei anni dalla presentazione del ricorso amministrativo. La vicenda nasce dalla deliberazione della Regione Marche n. 1673 del 30 dicembre 2019 con cui veniva individuata in località Pagliare del Tronto l’area destinata alla nuova struttura ospedaliera dell’Area Vasta 5, come riportato nell’atto allegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ospedale unico resiste solo al Tar

