Al Morelli solo le briciole | così si attua l’ospedale unico

Ci sono soldi solo per l’ ospedale di Sondrio, per quello di Sondalo nemmeno le briciole: è l’amara considerazione del gruppo di minoranza sondalino SiAmo Sondalo che commenta così lo stanziamento di 70milioni da parte della Regione per la sanità valtellinese e, in particolare, per l’ ampliamento dell’ospedale di Sondrio. Ma per il gruppo di minoranza, guidato da Luigi Grassi, i soldi in favore del nosocomio sondriese sono di "116 milioni". E per Sondalo c’è poco, "giusto i soldi per rifare la centrale elettrica e poco più.". Siamo Sondalo continua: "Questa non è politica, è una farsa che presenta un conto salato sulla pelle dell’ Ospedale Morelli, della sanità di montagna e dei cittadini – dicono nella loro pagina FB –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it