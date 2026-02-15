Lorenzo | Marc ha reinventato il suo stile di guida ora sembra quasi il mio

Lorenzo ha commentato che Marc Marquez ha cambiato modo di guidare, e ora il suo stile assomiglia molto al suo. Marquez si sta dimostrando abile nel modificare i suoi approcci in corsa, riuscendo a rimanere tra i protagonisti del campionato. Durante l’ultima gara, ha dimostrato di saper affrontare le curve più strette con maggiore sicurezza.