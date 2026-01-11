Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome era il suo sogno

Riapriamo O' Scruscio, dedicandolo a mio figlio Paolo Taormina, ucciso davanti al pub che avrebbe rappresentato il suo futuro. Questo locale era il suo sogno, frutto di sacrifici e passione. Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo attraverso questa riapertura, affinché il suo sogno continui a vivere e a testimoniare il suo impegno e la sua memoria.

«Questa attività era il sogno di Paolo e non volevo assolutamente che i sacrifici che lui ha fatto in vita per far crescere questo locale andassero persi. Bisognava riaprire».. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro. Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome, era il suo sogno» Leggi anche: Giovane ucciso a Palermo, la rissa forse era una "trappola" per indurre Paolo Taormina a uscire fuori dal pub Leggi anche: Santo Romano ucciso per una scarpa, la mamma: «Suo fratello aspetta un figlio, avrà il suo nome». La fidanzata ricorda la tragedia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. «Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro. Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome, era il suo sogno»; Palermo, a tre mesi dall'omicidio di Paolo Taormina riapre il locale di famiglia: Portiamo avanti il suo sogno; Sergio Costa, il vicepresidente della Camera: «Sono in cura per un tumore, dico grazie alla sanità pubblica. Questo male mi ha insegnato...; A 3 mesi dal delitto riapre ‘O Scrusciu’: “Portiamo avanti il sogno di Paolo”. «Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub, ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome, era il suo sogno» - «Questa attività era il sogno di Paolo e non volevo assolutamente che i sacrifici che lui ha fatto in vita per far crescere questo locale andassero persi. ilmattino.it

A 3 mesi dal delitto riapre ‘O Scrusciu’: “Portiamo avanti il sogno di Paolo” - PALERMO – Riapre le porte “O Scrusciu”, il locale in pieno centro a Palermo in cui lavorava Paolo Taormina, ucciso l’11 ottobre. livesicilia.it

Paolo Simoncelli con la fiamma olimpica. Un padre. Un figlio che non c’è più. Una luce che non si spegne. Ci sono immagini che stringono il cuore prima ancora delle parole. Questa è una di quelle. Paolo ha perso suo figlio. Un dolore che non ha nome, non - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.