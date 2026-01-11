Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome era il suo sogno

Riapriamo O' Scruscio, dedicandolo a mio figlio Paolo Taormina, ucciso davanti al pub che avrebbe rappresentato il suo futuro. Questo locale era il suo sogno, frutto di sacrifici e passione. Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo attraverso questa riapertura, affinché il suo sogno continui a vivere e a testimoniare il suo impegno e la sua memoria.

«Questa attività era il sogno di Paolo e non volevo assolutamente che i sacrifici che lui ha fatto in vita per far crescere questo locale andassero persi. Bisognava riaprire».. 🔗 Leggi su Leggo.it

