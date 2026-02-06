amici della musica debutto con danilo rea

Gli Amici della Musica di Foligno aprono la loro 46ª stagione con un grande debutto: Danilo Rea. Il pianista si esibirà in un concerto che spazierà dal jazz alla musica classica, passando per la canzone d’autore e le colonne sonore dei film. Sono 28 gli appuntamenti in programma, pronti a portare musica di qualità nel cuore della città.

Dal jazz alla classica, passando per la canzone d’autore e la musica da film. Sono 28 gli appuntamenti della 46ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Foligno. L’inaugurazione ufficiale (domenica 15 gennaio, ore 21, Auditorium San Domenico) è affidata a Danilo Rea (nella foto) e al suo progetto ’L’Opera in Jazz’, omaggio in chiave contemporanea al repertorio lirico, dedicato alla memoria di Mario Guidi. Sul fronte della musica classica è previsto il concerto di Pasqua del 29 marzo con la Messa da Requiem di Verdi eseguita dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana e realizzata in collaborazione con i Conservatori di Pesaro e Fermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La domenica pomeriggio si trasforma in un viaggio tra le note della musica francese, con un concerto speciale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Il 10 gennaio il debutto del pianista Fujita per gli Amici della MusicaFirenze, 7 gennaio 2026 – Il 10 gennaio, alle ore 16 al Teatro della Pergola, il giovane pianista giapponese Mao Fujita debutta nella stagione degli Amici della Musica di Firenze con un programma con ... lanazione.it

NEW DATE SABATO 7 FEBBRAIO “La vera storia di Billie Holiday” sabato 7 febbraio 2026 “La vera storia di Billie Holiday” con Danilo Rea, Barbara Bovoli e Oona Rea, Biglietti disponibili https://www.teatrocastelfiorentino.it/news/la-vera-storia-di-billie-ho facebook