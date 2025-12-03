Coppa Italia la Juventus di Spalletti sbriga la pratica Udinese con un netto 2-0 allo Stadium

La prima grande della Serie A a staccare il biglietto per i quarti di finale della Coppa Italia è la Juventus di Luciano Spalletti che supera per 2-0 l’Udinese di Runjaic. L’ex ct della Nazionale presenta allo Stadium una formazione quasi del tutto titolare ed approfitta di un approccio troppo soft dei friulani per dominare la gara dal primo all’ultimo minuto. A decidere la partita è il giovane difensore dell’Udinese Palma: se è la sua deviazione sfortunata nel primo tempo a regalare il vantaggio alla Juve, il pestone che rifila a Cabal nella ripresa manda sul dischetto Locatelli, che mette in ghiacciaia la partita segnando il 2-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

