Studente accoltella insegnante in Francia | l’odio maturato per le segnalazioni disciplinari sull’applicazione scolastica

Un ragazzo di 14 anni ha ferito con un coltello la sua insegnante di arti plastiche a Sanary-sur-Mer, nel sud della Francia. L’episodio è avvenuto al collège La Guicharde, dove l’adolescente avrebbe agito dopo aver maturato un forte risentimento legato alle segnalazioni disciplinari sull’applicazione scolastica. La professoressa è stata portata in ospedale, e ora si indaga per capire cosa abbia spinto il giovane a compiere questo gesto.

