Orrore in una scuola di Mosca uno studente di 15 anni assale e uccide a coltellate un bambino di 10

Un tragico episodio si è verificato in una scuola vicino a Mosca, dove uno studente di 15 anni ha accoltellato e ucciso un bambino di soli 10 anni. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, sollevando profonde preoccupazioni sulla sicurezza scolastica e sui fattori che possono portare a simili atti di violenza.

Choc in una scuola russa nei pressi di Mosca nella zona di Odincovo. Uno studente di 15 anni ha ucciso a coltellate un compagno di appena 10 anni. La Polizia russa, segnala Adnkronos, ha confermato la dinamica dell'episodio con un comunicato ufficiale. L'assalitore, anch'esso studente dell'istituto, ha prima aggredito un vigilante della scuola utilizzando un coltello. Poi ha usato uno spray urticante antiaggressione durante l'azione violenta. Infine, do aver colpito il personale di sorveglianza, si è diretto verso un altro studente.



