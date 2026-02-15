Locatelli si stringe attorno alla squadra dopo la sconfitta con l’Inter Il messaggio social per compagni e tifosi – FOTO

Manuel Locatelli ha pubblicato un messaggio sui social per sostenere la Juventus dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e giocatori. Il centrocampista ha scritto parole di incoraggiamento rivolgendosi ai compagni e ai sostenitori, cercando di ridare fiducia all’ambiente dopo una partita difficile. La vittoria sfuggita ha lasciato molti con l’amaro in bocca, e lui ha deciso di intervenire per rafforzare lo spirito di gruppo.

Manuel Locatelli si è stretto attorno alla squadra dopo l'immeritata e contestata sconfitta di San Siro. Vediamo il suo messaggio sui social. Una partita destinata a far discutere a lungo quella di ieri sera. Non per ciò che hanno offerto le due squadre, ma per quanto di clamoroso è successo sul fronte arbitrale, con l'ingiusta e clamorosa espulsione ai danni di Kalulu che ha senza dubbio condizionato la gara. Nonostante quanto accaduto, la Juventus ha tenuto botta con l'Inter, rischiando quasi di portare a casa un risultato positivo. Solo il gol di Zielinski nel finale ha negato ai bianconeri un pareggio che sarebbe stato importante.