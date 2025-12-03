Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia | il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO

Locatelli, il centrocampista celebra il passaggio del turno. Suo il rigore decisivo, la Vecchia Signora vince 2-0: il messaggio ai tifosi. La Juventus ha superato il primo ostacolo della Coppa Italia, battendo l’ Udinese per 2-0 agli ottavi di finale. A celebrare la vittoria e il passaggio del turno è stato Manuel Locatelli, il quale ha voluto esprimere la sua soddisfazione con un post sui social media. Il messaggio di Locatelli segue la sua prestazione da protagonista. L’ex Sassuolo ha segnato un rigore decisivo nel 2-0 finale, un gol fondamentale in una competizione a gara secca. Assumersi la responsabilità del tiro dal dischetto, specialmente in un momento di grande pressione e in assenza di Vlahovic, è un segno di leadership e personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia: il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO

