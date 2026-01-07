Locatelli molto felice dopo la vittoria sul Sassuolo Il messaggio del capitano sui social per i compagni e non solo – FOTO

Manuel Locatelli esprime la sua soddisfazione sui social dopo la vittoria contro il Sassuolo. Il capitano della Juventus ha condiviso un messaggio di riconoscimento nei confronti dei compagni e della squadra, evidenziando l'importanza del risultato. Un gesto che riflette lo spirito di gruppo e la determinazione, elementi fondamentali per il cammino della squadra in questa stagione.

Manuel Locatelli ha pubblicato un post sui propri profili social dicendosi molto felice dopo la vittoria maturata ieri sera sul campo del Sassuolo. La Juve archivia la trasferta di Reggio Emilia con un successo rotondo che consolida le certezze del gruppo. Tra i protagonisti della serata c'è Manuel Locatelli che ha vissuto una partita particolare contro il club che lo ha lanciato. Attraverso un post sui propri profili social, il mediano ha voluto condividere la sua felicità per il risultato maturato sul campo.

