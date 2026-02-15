Il tribunale ha stabilito che lo Stato italiano deve risarcire un migrante clandestino inviato in Albania, dopo aver constatato che i suoi diritti sono stati ignorati. La sentenza arriva in un momento in cui il Ministero dell’Interno si trova sotto accusa per aver trattato il caso senza rispettare le norme vigenti. La decisione evidenzia come le autorità abbiano agito in modo scorretto, anche considerando che il migrante era stato rimpatriato senza un’adeguata procedura.

Condannato il Viminale: «Violati i diritti della persona». Una decisione che stravolge la linea dettata dalla Cassazione. Una sera di primavera del 2025, in un centro di permanenza per il rimpatrio del Nord Italia, a un uomo viene detto che sarà trasferito a Brindisi. È un cinquantenne algerino che vive in Italia, irregolare da quasi vent’anni. Nei Cpr i trasferimenti sono una routine: si cambia struttura, si sale su un mezzo, si riparte. Solo che Brindisi non è la sua destinazione. A quanto pare, senza la possibilità di avvisare l’avvocato o la famiglia, l’uomo viene portato in Albania, nel centro di Gjader costruito dal governo italiano per la gestione dei migranti fuori dai confini nazionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo Stato italiano dovrà pagare i danni a un clandestino mandato in Albania

