Deputato attacca il prof forlivese e lo diffama | dovrà pagare 30 mila euro di danni
E' finita con una condanna al pagamento di 30 mila euro di risarcimento il processo civile che ha visto contrapposti due docenti dell'università di Bologna, il forlivese Lucio Picci, 60 anni, da tempo residente a Bologna, professore ordinario di Politica economica, e Luigi Marattin, ferrarese e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Usa, ex deputato repubblicano Paul attacca Washington: "Stampato $31mld dollari per finanziare guerra di Israele, inflazione folle" - VIDEO
Trump grazia un deputato DEM, ma lo attacca per non aver ‘cambiato casacca’
Trump grazia un deputato DEM, ma lo attacca per non aver ‘cambiato casacca’ Vai su X
TRUMP ATTACCA IL DEPUTATO DEM CHE HA GRAZIATO: "MANCANZA DI LEALTÀ" Il presidente critica Henry Cuellar per non essere passato ai repubblicani dopo il perdono presidenziale. Il deputato texano aveva ricevuto la grazia da accuse di corruzion - facebook.com Vai su Facebook
Lucio, prof del Campus diffamato: polemica con un deputato sul reddito di cittadinanza. Risarcimento di 30mila euro - Il tribunale ha dato ragione al forlivese, condannando Luigi Marattin: “Lucio Picci ce l’ha con me perché voleva diventare presidente dell’Istat” ... Scrive msn.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com