Deputato attacca il prof forlivese e lo diffama | dovrà pagare 30 mila euro di danni

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' finita con una condanna al pagamento di 30 mila euro di risarcimento il processo civile che ha visto contrapposti due docenti dell'università di Bologna, il forlivese Lucio Picci, 60 anni, da tempo residente a Bologna, professore ordinario di Politica economica, e Luigi Marattin, ferrarese e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Usa, ex deputato repubblicano Paul attacca Washington: "Stampato $31mld dollari per finanziare guerra di Israele, inflazione folle" - VIDEO

Trump grazia un deputato DEM, ma lo attacca per non aver ‘cambiato casacca’

deputato attacca prof forliveseLucio, prof del Campus diffamato: polemica con un deputato sul reddito di cittadinanza. Risarcimento di 30mila euro - Il tribunale ha dato ragione al forlivese, condannando Luigi Marattin: “Lucio Picci ce l’ha con me perché voleva diventare presidente dell’Istat” ... Scrive msn.com