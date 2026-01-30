Insegue e uccide i ladri in fuga dal suo negozio | gioielliere dovrà pagare 780 mila euro di danni

Un gioielliere di Torino ha inseguito e colpito i ladri in fuga dal suo negozio. La vicenda si è conclusa con una condanna: Mario Roggero dovrà pagare 780 mila euro di danni. La giustizia ha stabilito che l’azione del gioielliere non giustifica l’importo richiesto, anche se nessuno mette in discussione il suo intento di difendere il negozio.

Il gioielliere Mario Roggero, è stato condannato a pagare una provvisionale a titolo di risarcimento di 780mila euro. La richiesta delle parti civili supera i 3 milioni.

