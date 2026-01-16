È morto lo studente di 18 anni accoltellato a La Spezia

Il 16 gennaio, all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia, uno studente di 18 anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali e l’adolescente è deceduto. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che ora si interroga sulle circostanze e sulle misure di sicurezza nelle scuole.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.