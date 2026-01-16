È morto lo studente di 18 anni accoltellato a La Spezia

Il 16 gennaio, all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia, uno studente di 18 anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali e l’adolescente è deceduto. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che ora si interroga sulle circostanze e sulle misure di sicurezza nelle scuole.

Lo studente di 18 anni accoltellato il 16 gennaio mattina all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia è morto. Il ragazzo è stato colpito all’addome, pare da un altro studente. Le condizioni sono apparse subito gravi a causa della gran quantità di sangue perso e di una lesione alla milza. Era stato condotto in sala operatoria, ma nonostante l’operazione non ce l’ha fatta. Il presunto aggressore, un giovane di origini marocchine, è stato fermato dalla polizia. Come riportato da Repubblica si tratterebbe di un altro studente, di 19 anni. Gli agenti hanno anche recuperato l’arma usata per l’aggressione: un coltello da cucina portato da casa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

