Lo show del Carnevale d’Arte Le vetrine del centro animate con l’intelligenza artificiale
Claudio Roselli riporta che quest’anno il Carnevale d’Arte si svolgerà, nonostante le previsioni di un weekend piovoso. Le vetrine del centro città sono state trasformate con installazioni di intelligenza artificiale, creando uno spettacolo visivo che attira molti passanti. La giornata odierna promette di essere più serena rispetto a quella di San Valentino, offrendo alle persone l’opportunità di godersi le decorazioni senza fastidi meteorologici.
di Claudio Roselli Il Carnevale si farà. A un sabato di San Valentino piovoso e francamente poco incoraggiante a livello atmosferico dovrebbe far seguito una giornata odierna alquanto tranquilla sotto questo profilo e quindi in grado di non sciupare la festa. Che torna ad avere in piazza Torre di Berta il suo fulcro naturale dopo che un anno fa di questi tempi il cuore della città si era trasformato in cantiere per il rifacimento di sottoservizi e pavimentazione. Diverse le novità nel contesto di un impianto oramai consolidato: una di esse riguarda gli animatori del pomeriggio. Confermato il vulcanico Andrea Franceschetti, che accompagnerà i partecipanti fino in piazza, mentre quest’anno non vi sarà la sua storica partner, Silvia Epi, che verrà sostituita per l’occasione da Stefano Farinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
McDonald’s cancella lo spot natalizio fatto con l’intelligenza artificiale dopo la rivolta del web
Dopo appena tre giorni, McDonald’s ha deciso di rimuovere il suo spot natalizio realizzato con l’intelligenza artificiale dal canale YouTube olandese, a causa di forti polemiche online.
L'arte con intelligenza artificiale, nasce Clag Factory
Carlo Lago ha deciso di lanciare un nuovo progetto: Clag Factory, un’arte creata con l’intelligenza artificiale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
